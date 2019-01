Stoltenberg: – Oppmuntrende fremdrift i Taliban-samtaler

Utenriks

Generalsekretæren i den nordatlantiske alliansen møtte Shanahan i Washington mandag. Stoltenberg sier USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad «brifet alle de allierte for noen uker siden» i forkant av USAs samtaler med representanter for Taliban forrige uke.

– Taliban kommer ikke til å vinne på slagmarken, så de må sette seg ved forhandlingsbordet. Derfor er det vi ser nå, fremdriften og samtalene med Taliban – oppmuntrende, sa Stoltenberg. Han la til at det er for tidlig å spekulere omkring hvor mange soldater NATO vil beholde i Afghanistan.

Shanahan positiv

– Vi vil ikke være der lenger enn nødvendig, men vi vil heller ikke dra før vi har en situasjon der vi kan trekke oss ut eller redusere antall soldater uten at målet for vår tilstedeværelse – å forhindre at Afghanistan igjen blir en trygg havn for terrorister – settes i fare.

Rett før møtet med Stoltenberg, sa fungerende forsvarsminister Shanahan at han også er «oppmuntret» av det han ser, men understreket at han ikke har fått i oppgave å foreta en full tilbaketrekking fra Afghanistan. Tjenestemenn i USA har sagt at president Donald Trump vil hente hjem rundt halvparten av de 14.000 amerikanske soldatene i landet.

– I prinsippet enige

Uttalelsene fra Stoltenberg og Shanahan kom kort tid etter at Khalilzad bekreftet at USA og Taliban i prinsippet er enige om rammeverket for en fredsavtale.

– Vi har utarbeidet utkast til rammeverk som det må arbeides mer med før det kan resultere i en avtale, sa spesialutsendingen i et intervju med The New York Times i Kabul.

– Taliban har, til vår glede, forpliktet seg til å gjøre det som trengs for å hindre at Afghanistan noensinne blir et tilholdssted for internasjonale terrorgrupper eller terrorister.

Ghani ber om samtaler

Afghanistans president Ashraf Ghani ønsker selv å forhandle med Taliban, men gruppen, som ser på den afghanske regjeringen som «marionetter», har foreløpig bare villet snakket med amerikanerne.

– Jeg oppfordrer Taliban til å vise sin afghanske vilje og godta afghanernes krav om fred, og å starte seriøse samtaler med den afghanske regjeringen, sa Ghani i en TV-tale.

– Vi ønsker fred, vi ønsker det raskt, men vi ønsker en plan.

