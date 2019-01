USA: IS har fortsatt tusenvis av krigere

Utenriks

– IS har fortsatt tusenvis av krigere under sin kommando i Irak og Syria, sier USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats i en fersk trusselvurdering til Kongressen tirsdag.

– IS opprettholder åtte grener, mer enn et dusin nettverk og tusenvis av støttespillere verden over. Og det til tross for territoriale tap, sier Coats videre.

Den ytterliggående islamistgruppa har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003. Sommeren 2014 tok IS kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et såkalt islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

Høsten 2017 erobret den USA-støttede, kurderdominerte opprørsalliansen SDF Raqqa. Med støtte fra den USA-ledede militæralliansen mot IS, innledet SDF i fjor en offensiv mot IS' siste bastion. Det er en fire kvadratkilometer stor lomme øst i Syria.

