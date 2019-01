USAs etterretningstopper sterkt uenig med Trump om Nord-Korea, IS og Iran

Utenriks

– Vi er fortsatt av den oppfatning at Nord-Korea sannsynligvis ikke kommer til å gi slipp på alle sine atomvåpen og produksjonskapasiteter, sa nasjonal etterretningsdirektør Dan Coats i den globale trusselvurderingen som ble lagt fram for Kongressen tirsdag.

Nord-Koreas ledere regner atomvåpenarsenalet som kritisk for regimets overlevelse, påpekes det videre. Kim Jong-un forsøker å få med Kina og Sør-Korea på å presse USA til å lempe på sanksjonene uten at Pyongyang trenger å gi noe betydningsfullt tilbake, mener etterretningstoppene.

Vurderingene står i strid med president Trumps egen oppfatning etter toppmøtet med Kim i 2018, da han slo fast at Nord-Korea ikke lenger utgjør noen atomtrussel.

Stor trussel

I den årlige trusselvurderingen fra USAs etterretningsorganer, fremheves det også at IS fortsatt utgjør en stor trussel.

– IS har fortsatt tusenvis av krigere under sin kommando i Irak og Syria. De opprettholder åtte grener, mer enn et dusin nettverk og tusenvis av støttespillere verden over. Og det til tross for territoriale tap, sier Coats.

Trump har gjentatte ganger de siste månedene sagt at IS har blitt beseiret, noe han brukte som begrunnelse da han i desember kunngjorde at USAs soldater skal ut av Syria. Det førte blant annet til at forsvarsminister Jim Mattis trakk seg.

Iran innfrir

CIA-sjef Gina Haspel sa under kongresshøringen at Iran fortsatt innfrir sine forpliktelser i atomavtalen til tross for at USA har trukket seg ut.

– Jeg tror at den nyeste informasjonen er at iranerne vurderer å ta skritt som vil redusere deres forpliktelser til JCPOA, da de forsøker å presse de europeiske landene til å realisere de økonomiske fordelene Iran håpet å få ut av avtalen, sa hun.

Trump trakk 8. mai USA fra avtalen og har siden da gjeninnført alle de økonomiske sanksjonene mot Iran.

De resterende fem signatarene til JCPOA – Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland – støtter fortsatt atomavtalen som ble framforhandlet i 2015.

