USAs strupetak kan kvele Venezuelas økonomi

Venezuela sitter på verdens største oljereserver. Men til tross for de enorme reservene, var landets eksport falt til under 1 million fat per dag i fjor, ned fra 1,6 million fat per dag året før, ifølge statistikk fra Refinitiv, gjengitt av Reuters.

Samtidig økte USA i fjor sin produksjon med 2 millioner fat, til rekordhøye 11,9 millioner fat. Dermed vil forsyningen på verdensbasis være tilnærmet uberørt av USAs sanksjoner mot PDVSA, det statlige oljeselskapet i Venezuela.

Oljeavhengig

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa mandag at sanksjonene vil koste Venezuela 11 milliarder dollar i tapt eksport over det neste året, og president Nicolás Maduro vil heller ikke få tilgang til PDVSAs aktiva, verdt 7 milliarder dollar. Rundt 96 prosent av Venezuelas inntekter kommer fra oljen, og sanksjoner mot oljeindustrien i landet vil derfor ramme hardt.

Venezuela har hyperinflasjon, ledigheten er høy, fattigdommen økende, og det er mangel på basisvarer og medisiner. Landet har gjennom årene med sosialistisk styre satt seg i gjeld til Russland. Gjelden til Moskva utgjør nå 3,15 milliarder dollar, melder Reuters.

Til nå har Caracas klart å betale regningene. Siste gang var 30. september. Neste avdrag, på over 100 millioner dollar, forfaller ved utgangen av mars.

– Forverring av levekår

– Det vil trolig oppstå problemer. Alt avhenger nå av hæren og hvor lojale soldatene vil være overfor sin plikt og ed. Det er vanskelig, sier Russlands visefinansminister Sergej Stortsjak.

Kina mener USA bør påta seg ansvaret for konsekvensene som sanksjonene kan føre til, skriver Reuters.

– Sanksjonene vil føre til forverring av venezuelanernes levekår. USA bør påta seg ansvaret for dette, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang tirsdag.

Kina har lånt over 50 milliarder dollar til Venezuela via et olje-for-lån-program gjennom det siste tiåret.

