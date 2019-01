Underhuset krever reforhandling av brexit

Utenriks

Men brexitavtalen er ikke åpen for reforhandling, fastholder en talsmann for EUs president Donald Tusk etter avstemningen tirsdag kveld.

Etter å ha avvist Mays opprinnelige brexitavtale 15. januar stemte det britiske Underhuset over i alt sju forskjellige forslag til hvilken vei landet skal ta videre i prosessen med å forlate EU.

Forslaget det var knyttet desidert mest spenning til, var det fra toryenes partitopp Graham Brady, som regjeringen og statsminister Theresa May hadde bedt om støtte for. Det gir May mandat til å kreve betydelige endringer i brexitavtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland.

Forslaget ble vedtatt med 317 mot 301 stemmer. Like etter gikk en fornøyd May opp på podiet.

– Med dette har et flertall av de folkevalgte erklært at de vil støtte en brexitavtale med endringer i løsningen for irskegrensa. Det betyr at hvis vi får endret på dette og skaffet forsikringer om arbeideres rettigheter, finnes det muligheter til å få godkjent en avtale, sa hun.

Nederlag

Støtten til Bradys forslag var ikke Mays eneste seier i det britiske Underhuset tirsdag. I tur og orden ble Labours forslag om å unngå «no deal» og søke en form for tollunion, Yvette Coopers forslag om å utsette brexit til 2019, og et mer ytterliggående forslag om å utsette brexit med to år, nedstemt av de folkevalgte.

Ett nederlag ble det likevel for May. Underhuset slo nemlig fast at Storbritannia ikke skal forlate EU uten en utmeldingsavtale, noe som er tungt å svelge for May.

Hun understreker imidlertid at tirsdagens avstemning ikke er juridisk bindende for regjeringen.

– Å simpelthen være mot «no deal» er ikke nok til å stoppe det, slo May fast.

Ikke-forhandlingsbart

Et nytt nederlag kan vente May når hun nå skal forhandle med EU om endringer i den opprinnelige brexitavtalen.

EU har gjentatte ganger, senest tirsdag kveld, slått fast at avtalen er ikke er åpen for reforhandling. Det kommer dermed heller ikke på tale å endre avtalens såkalte «backstop» om løsningene for Nord-Irland, lyder det umiddelbare svaret fra EU.

– Backstopen er del av utmeldingsavtalen, og utmeldingsavtalen er ikke åpen for reforhandling, sier en talsmann for president Tusk.

Den britiske statsministeren fastholder at hun har tro på at det er mulig å få til noe nå som det er tydeligere hva som må til for å få utmeldingsavtalen igjennom i Parlamentet.

– Å forhandle med EU blir ikke lett, men jeg mener jeg kan oppnå en slik endring før vi går ut av EU, sa May tidligere tirsdag.