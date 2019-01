84 bekreftet døde etter demningsulykke i Brasil

Utenriks

Sivilforsvaret i delstaten Minas Gerais oppjusterte det offisielle tallet på omkomne tirsdag kveld. Redningsarbeidere søker fortsatt etter mulige overlevende i gjørma som flommet ut da demningen ved gruveanlegget til selskapet Vale ga etter.

Flere av gruveselskapets bygninger og nabolag i byen Brumadinho ble oversvømt av spillvann og slaggholdig leire.

Tirsdag ble noen av de omkomne gravlagt. Samtidig vokser sinnet mot Vale, som er verdens største utvinner av jernmalm.

Fem ingeniører er pågrepet etter ulykken. Tre av dem som ble pågrepet tirsdag, jobber for gruveeier Vale, ifølge påtalemyndigheten i delstaten. De to andre jobber for TÜV Süd, et tysk selskap som i september gjennomførte den siste sikkerhetsinspeksjonen ved gruva.

