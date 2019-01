Fakta om Hebron

Utenriks

* Israel okkuperte Hebron under seksdagerskrigen i 1967 og nektet jødiske bosettere å slå seg ned i byen.

* Året etter leide en gruppe amerikanske jøder alle de 40 rommene på et hotell i sentrum av Hebron, for aldri å sjekke ut igjen.

* Bosetterne har siden flyttet inn i flere bygninger og trakassert og jaget bort tusenvis av palestinere. Over 500 bosettere bor i dag i sentrum av Hebron, omgitt av 220.000 palestinere.

* I 1994 massakrerte en fanatisk israelsk jøde 29 palestinere i en moské i Hebron.

* Den første internasjonale, ubevæpnede observatørstyrken, kjent som TIPH, ble samme år stasjonert i Hebron.

* Som resultat av Oslo-avtalen ble byen i 1997 delt i to. I det såkalte H1-området bor det rundt 180.000 mennesker som på papiret skal være under palestinsk styre. I H2-området bor mellom 500 og 800 bosettere og 40.000 palestinere som er under israelsk styre.

* En ny, norskledet observatørstyrke – Temporary International Presence in Hebron (TIPH) – ble utstasjonert samme år.

* TIPH har siden dokumentert og rapporter hendelser i Hebron. De hemmeligstemplede rapportene har gått til Israel, palestinske myndigheter og landene som deltar i styrken.

* TIPHs mandat fornyes for et halvt år om gangen, men Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjorde det denne uka klart at det utløper 31. januar. (NTB)