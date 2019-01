Forsvaret av «El Chapo» over på en halvtime

Utenriks

Den mexicanske narkobaronens forsvarer hadde bare kalt inn ett vitne: FBI-agent Paul Roberts. Han avhørte Jorge Cifuentes, en av Guzmans kokainleverandører som sitter fengslet i USA og vitnet mot sin gamle sjef.

Målet med utspørringen av Roberts var å så tvil om troverdigheten til Cifuentes, som er ett av nøkkelvitnene i saken mot 61-åringen som tidligere ledet Sinaloa-kartellet. Forsvarerne mener Cifuentes har diktet opp deler av forklaringen sin, basert på dokumenter fra den amerikanske etterforskningen, som han hevder å ha fått av en korrupt offiser i den amerikanske marinen.

Guzmans advokater mener derimot at den påståtte marineoffiseren var colombianer og at enten Roberts eller Cifuentes hadde gjort feil. Jeffrey Lichtman var såpass aggressiv i utspørringen at dommeren minte ham om at det var han som hadde kalt inn Roberts, og at han ikke kunne krangle med sitt eget vitne.

«El Chapo» er tiltalt for narkotikasmugling, brudd på våpenloven og hvitvasking av penger og risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel i USA. Han har også sittet inne i hjemlandet, men har fått oppmerksomhet for å ha rømt fra fengsel flere ganger. Han har ikke forklart seg selv i rettssaken mot ham i USA. Prosedyrene i saken begynner onsdag.

