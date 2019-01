Huawei-toppens utleveringshøring utsatt

Utenriks

Kinesiske Meng Wanzhou ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver for to måneder siden og risikerer å bli utlevert til USA. Pågripelsen har ført til en diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina.

Meng, mobilgiganten Huawei og to datterselskaper er tiltalt for å ha løyet for amerikanske banker og ført dem bak lyset for å omgå USAs handelsrestriksjoner mot Iran. Amerikanerne vil ha Meng utlevert og stilt for retten i USA. Huawei avviser anklagene.

– Huawei er skuffet etter å ha hørt tiltalepunktene mot selskapet i dag. Selskapet nekter for at selskapet selv eller noen datterselskaper eller tilknyttede selskaper har begått noen av de påståtte lovbruddene som fremkommer i tiltalen, skrev selskapet i en uttalelse tirsdag.

– Selskapet er ikke kjent med at Meng Wanzhou har gjort noe galt og tror retten i USA til slutt vil komme fram til samme konklusjon.

Senere samme dag møtte Meng i retten for første gang siden hun ble løslatt mot kausjon i desember. Dommeren avgjorde da at den rettslige høringen om utlevering til USA skal holdes 6. mars, en måned senere enn opprinnelig planlagt. Utsettelsen skal gi forsvarerne hennes tid til å sette seg inn i bevisene i saken.

Canadas justisminister David Lametti minner om at utleveringssaker kan ta opptil flere år å avgjøre. Dersom retten konkluderer med at Meng kan utleveres, er det justisministeren som har det siste ordet.

