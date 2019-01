Irene får stemme over ny skilsmisselov

Utenriks

Regjeringen kunngjorde tirsdag planene om folkeavstemningen, som blir det foreløpig siste av flere tiltak for å liberaliserer de sosiale forholdene i det katolske landet. I dag er det nedfelt i grunnloven at et par må ha vært separert i fire av de fem siste årene før de kan få innvilget skilsmisse.

– Noen ekteskap bryter sammen og kan ikke reddes, noe som er svært trist og stressende for alle involverte. Regjeringen ønsker å sikre en rettferdig, verdig og human prosess for å få innvilget skilsmisse, slik at begge parter kan gå videre i livet innen rimelig tid, sier justisminister Charles Flanagan.

Dersom et flertall irene går inn for å myke opp reglene, vil regjeringen legge fram forlsag om å kutte «ventetiden» og bare kreve separasjon i to av de siste tre årene. På den andre siden av grensen, i Storbritannia, kan man få skilsmisse i løpet av et par måneder.

I mai i fjor stemte 66 prosent for å oppheve grunnlovsforbudet abort, og i oktober ble forbudet mot blasfemi opphevet.

Venteperioden før skilsmisse kan innvilges ble innført etter en folkeavstemning i 1995, der 50,3 prosent stemte for dagens lov.

(©NTB)