To drept i angrep mot moske på Filippinene

– En granat ble kastet inn i en moske og drepte to personer. Fire andre ble såret, sier en talsmann for forsvaret, oberstløytnant Gerry Besana.

Personene som ble rammet, sov i moskeen da angrepet fant sted. Moskeen ligger på Mindanao, som huser mange fra landets muslimske minoritet og lenge har opplevd uro, blant annet knyttet til krav om muslimsk selvstyre eller separatisme.

Angrepet skjedde bare noen dager etter at 21 personer ble drept i et bombeangrep mot en katolsk katedral på Jolo søndag. Den avsidesliggende øya har overveiende muslimsk befolkning. Ekstremistgruppen IS hevder å stå bak søndagens angrep.

