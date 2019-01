Minst åtte døde i sprengkulden i USA

Utenriks

– En av de kaldeste arktiske luftmassene i moderne tid brer seg sørover til Midtvesten, før den vil spre seg utover to tredeler av USA, opplyste den amerikanske føderale værtjenesten (NWS) og varslet temperaturer ned mot 40-tallet under null.

– Mennesker som blir eksponert for ekstremkulden, risikerer å bli rammet av frostskader i løpet av minutter, advarte NWS.

I Minneapolis og Chicago var det målt temperaturer på minus 30-tallet. Når vinden tas i betraktning, var den effektive temperaturen langt nede på 40-tallet. I Ponsford i Minnesota var den opplevde temperaturen -54 grader, lavest i USA.

Har kostet liv

Onsdag kveld melder ABC at minst åtte mennesker har omkommet i forbindelse med ekstremværet. To personer døde i storbyen Detroit, og i delstaten Illinois omkom en mann etter å ha blitt påkjørt av en brøytebil.

I Milwaukee i Wisconsin ble en 55 år gammel mann tirsdag funnet død i en garasje, like ved en snøskuffe. Rettsmedisinere sier han var «kald og frossen» da han ble funnet.

I tillegg til de menneskelige tapene, opplyser lokalt politi i Carroll fylke i Indiana at en zebra frøs i hjel på en gård i området.

– Hold dere hjemme

Flere bedrifter har bedt sine ansatte om å holde seg hjemme, skoler er blitt stengt og hundrevis av flyavganger er innstilt.

Til og med postvesenet US Postal Service (USPS), som er kjent for å få fram posten uansett vær og vind, har måttet stanse sine leveringer i delstaten Iowa. I flere andre stater, blant annet North og South Dakota og Ohio, er det spådd den laveste temperaturen på en generasjon.

I Minneapolis åpnet myndighetene for at innbyggerne kunne søke tilflukt i rutebusser og tog for å holde varmen. I Atlanta ble over 300 flyavganger innstilt. Dette skjer samtidig med at byen forbereder seg på Super Bowl. I Chicago var over 400 flyavganger kansellert.

Krisetiltak

I Chicago, USAs tredje største by, forventes det lavere temperaturer enn i enkelte deler av Antarktis – hvor det riktignok er sommer for tiden. Myndighetene i Illinois, Michigan og Wisconsin satte i verk kriseplaner for å håndtere ekstremværet.

– Vi trenger at alle gjør sitt og forsikrer seg om at familier og kjente er godt forberedt, sier guvernør J.B. Pritzker i Illinois.

Kulden er arktisk luft som har brutt ut polarvirvelen som vanligvis sirkulerer rundt Nordpolen høyt oppe i stratosfæren. Forskere sier at ekstremværet kan skyldes at de arktiske luftstrømmene som vanligvis holder seg i sirkulasjon, er svekket og stadig hyppigere bryter ut av polarvirvelen og brer seg sørover.

– Hva i huleste skjer med global oppvarming? Vær så snill og kom tilbake så fort som mulig, vi trenger deg, skriver president Donald Trump på Twitter i forbindelse med ekstremværet.

