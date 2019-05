Fakta om Harvey Weinstein

Utenriks

* Amerikansk filmprodusent som sammen med broren Bob står bak en rekke filmsuksesser. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og har vært nominert til Emmy et titall ganger.

* Født i New York 19. mars 1952.

* I oktober 2017 sto en lang rekke kvinner fram i The New York Times og The New Yorker og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. En rekke kvinner, deriblant flere kjente skuespillere, har siden stått fram med lignende anklager mot Weinstein.

* Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.

* Som følge av anklagene fikk Weinstein først sparken fra sitt eget selskap, men som senere har slått seg konkurs. Weinstein har benektet alle beskyldningene fra totalt over 80 kvinner. 23. mai ble det i skifteretten i Wilmington, Delaware oppnådd enighet om utkast til et forlik i samtlige sivile saker som er en del komplekset.

* Weinstein ble i mai i fjor tiltalt i New York for voldtekt mot to kvinner, den ene på et hotellrom i 2013, den andre i filmprodusentens egen leilighet i 2006.

* Han ble løslatt mot en kausjon på 1 million dollar.

* Påtalemyndigheten mener de har nok bevis for å stille Weinstein for retten. 67-åringens forsvarere krever at tiltalen frafalles og anklager politiet for tjenesteforseelse og påvirkning av vitner.

* Straffesaken mot Weinstein er berammet til å starte i New York 3. juni.