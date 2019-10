Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland

Utenriks

Presis klokka 10.30 rullet toget som Deutsche Bahn har stilt til disposisjon for kronprinsparet, ut fra Berlin Hauptbahnhof mandag morgen. Neste stopp er Köln, før toget fortsetter til Frankfurt tirsdag.

– Takk for at dere er med på denne ambisiøse, og kanskje smått sprø ideen, sa Mette-Marit før hun gikk på toget, flankert av skolebarn som også skulle være med på reisen.

– Elsker å diskutere bøker

Ungene hadde tatt med seg tegninger til den norske kronprinsessen, som svarte med å henvende seg spesielt til dem i sin tale:

– Kjære elever. Jeg er så glad for at dere ville være med meg på denne turen. Jeg elsker å diskutere bøker med andre, spesielt med unge folk, sa hun.

Om bord på toget var det glade scener i vognen til de kongelige. Kronprins Haakon satt og tegnet sammen med barna under en workshop med Svein Nyhus og Anna Fiske, mens en engasjert Jostein Gaarder og Maria Parr leste for barna og kronprinsessen lenger framme i toget.

Stor interesse

Interessen for de kongelige er stor i Tyskland, og det var trangt om plassen på perrongen på grunn av mye oppmøtt presse. Helt siden 2014 har kronprinsessen dratt på jevnlige boktogturer, men dette er første gang hun tar konseptet til utlandet.

– Det å ta litteraturtoget til Tyskland er en drøm som går i oppfyllelse, sier Mette-Marit.

Om bord på toget vil det være 19 norske forfattere. Vel framme i Frankfurt står verdens største bokmesse for tur, hvor Norge er æresgjest.

– Det er en fantastisk mulighet til å vise fram norske forfattere, som har et «golden moment» for tiden. Det er veldig gøy å være her på et tidspunkt hvor vi har så mange gode forfattere å presentere, sier Mette-Marit.

