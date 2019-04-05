حملة تبرعات في فيسترولين

Vol på arabisk

من خلال نشرة إخبارية أعلنت الكنيسة النرويجية للإغاثة أنه في التاسع والعاشر من نيسان (أبريل) يستطيع سكان فيسترولين تقديم لصالح المنظمة. سيقوم الأطفال والكبار بزيارة جميع السكان لجمع التبرعات إلى منظمة الإغاثة النرويجية

التبرعات في هذا العام تذهب لمشروع (أعط حياة بالماء). التركيز سيكون على التغييرات البيئية وتأثيرها على المياه والنتائج الكارثية المترتبة عليها

أموال التبرعات ستدعم المشروع في كافة أنحاء العالم، ومن بين أهداف المشروع الإمداد السريع بمياه الشرب في حالات الكوارث

المياه النظيفة تنقذ الحياة لذلك المياه هي من أول الأشياء التي تقدمها الكنيسة النرويجية للإغاثة. دعمكم يمنحنا الفرصة للعمل الجيد والسريع. لذلك نامل أن ترحبوا بحاملي صناديق التبرعات وتجهيز التبرعات لهم عند قدومهم

يعتقد مدير المشروع في سورتلاند أن السكان في فيسترولين يظهرون التزاماً مثيراً للإعجاب، ومن الرائع أن نرى كيف أنهم يساهمون في إحداث التغيير الذي نحتاجه

VOL tester i april ut nyheter på arabisk. Sakene er oversatt av Hasiba Omar Alsayed.