معرض الزي التقليدي النرويجي في متحف سورتلاند

Vol på arabisk

في نشرة إخبارية لمتحف سورتلاند تقول آنا هويام المسؤولة عن المتحف: لدى سكان سورتلاند الفرصة الآن لمشاهدة الزي التقليدي (البوناد)، الذي أصبحنا مغرمين به جميعاً

المعرض يتتبع الخطى بدءاً من أول زي (بوناد) تم خياطته في منتصف القرن العشرين، من خلال البحث عن المريلة والشال المناسبين، وحتى الزي المعروف اليوم، ويتم عرض مجموعة من الأزياء الشمالية في أشكال وأحجام مختلفة

بحسب هويام هناك العديد من الأبحاث التي تدور حول المواد المختلفة المستخدمة في خياطة الزي. وسيتم استعراض جميع هذه المواد مع الرسوم المناسبة

تم تصنيف زي نورلاند في العديد من المرات على أنه من أجمل الأزياء في النرويج، وذلك بسبب طريقة تطريزه القديمة التي استوحيت من عدّة مناطق من النرويج

في المعرض أيضاً هناك العديد من الأنشطة للأطفال. المعرض تمت استعارته من متحف هيلجلاند، ونصوص مأخوذة من متحف بلدية فيفسن

VOL tester i april ut nyheter på arabisk. Sakene er oversatt av Hasiba Omar Alsayed.