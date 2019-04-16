الشواء ممنوع في كافة أنحاء النرويج

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المشكلة الأساسية تقع في جنوب البلاد، الغابات هناك جافة جداً في فصل الربيع. حيث أنَّ الريح كافية لتحويل غصن صغير مشتعل إلى حريق كبير.

هذا الحظر ينطبق أيضاً على شمال النرويج، على الرغم من أنَّه ما زال غارقاً في الثلوج، لكن القوانين لا تهتم كثيراً بنشرة الطقس، وبحسب القانون يجب أن تمطر كثيراً قبل أن يكون مسموحاً إشعال النيران.

على الرغم من أنَّ إشعال النيران بطريقة صحيحة قد لا يتحول إلى حريق، إلا أنه قبل أن يحق لك ذلك يجب أن تنتظر هطول الكثير من الأمطار حتى تصبح الأعشاب والشجيرات ندية ورطبة

في حال قد شخص ما بإشعال النيران، سيكون عرضة لتحمّل المسؤولية ويعاقب بغرامة مالية، السجن.

الحظر ساري المفعول حتى 15 أيلول. السماح بإشعال النيران يختلف بحسب البلدية، وفي حال أردت إشعال النار فعليك أولاً التواصل مع البلدية لمعرفة التفاصيل.