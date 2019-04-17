أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في سورتلاند

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محطة الشحن استقرت في مكانها، وتتمتع بسرعة شحن عالية وإمكانية لشحن ثلاث سيارات بنفس الوقت

لماذا محطة شحن بسورتلاند الجواب ببساطة لأنه يتم بيع العديد من السيارات الكهربائية، وهناك القليل من محطات الشحن في سورتلاند، وتحديداً في مركز المدينة لا يوجد أي واحدة.

محطة الشحن وصفت في الجهة الجنوبية من مركز التسوق بجانب البلوبريكن.

تدار المحطة بواسطة مركز التسوق الشيبس جوردن بالتعاون مع شركة جرون كونتاكت التي تمتلك محطات شحن في جميع أرجاء البلاد، إضافة إلى خدمات الدعم للمستهلكين.

المحطة يمكنها شحن سيارات من النوع 2 بقوة 22 واط و CCS إضافة إلى سيارات CHAdeMO بقوة 50 واط.