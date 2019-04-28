حركة نشطة في التسوق على الحدود

Vol på arabisk

- لقد ارتفعت المبيعات بشكل أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة ، لكننا لا نعرف كيف سيكون الأمر عندما ينتهي هذا الأسبوع ، يقول نيلسون

بالنسبة لهم موسم عيد الفصح هو هذا الأسبوع الذي يتم الإعداد له جيداً، حيث يبقى المتجر مفتوحاً خلال أيام الأسبوع، وبحسب التوقعات يبدو هذا الأسبوع واعداً، الطقس جميل والطريق مفتوح

طوابير طويلة

يوم الأحد كان هناك نقص في بعض البضائع، بينما اصطفت طوابير طويلة من المتسوقين بانتظار الدفع.

يقول مدير المتجر نبذل قصارى جهدنا لإرضاء المتسوقين، نحصل يومياً خلال عيد الفصح على حمولات من البضائع الجديدة، بالإضافة إلى عشرين موظف يعملون لتأمين احتياجات المتسوقين. حالياً نرغب جدياً بتوسيع المتجر، ونقوم الآن بمناقشة الأمر مع بلدية كيرونا ولكن لا شيء واضح إلى الآن

يقول نيلسون مالك ومدير متجر ايكا لقد كان حلماً أن نراهن على افتتاح متجر في هذا المكان ولكن الرهان كان دائماً على الأماكن التي فيها مقيمين دائمين. واليوم أصبح يتوجب طلب البضائع مسبقا من كوب كاترياك، وهم مشغولون جداً لدرجة أنه لا يمكن الحصول على مقابلة مع أحدهم في عيد الفصح.

طوابير طويلة في كوب كاتريوك يوم الثلاثاء. تصوير: هايدي نيلسون|