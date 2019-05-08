اللاجئون مصدر دخل في بلدية أنويا خلالَ سبعِ سنواتٍ، سَاهمَ وجودُ لاجئين ببلديةُ أنويا بدعمِ اقتصادِ البلدية بمبلغ 34.2 مليون كرون

أنفقت بلديةُ أنويا خلالَ العامِ الماضي مبلغ 10.5 مليون كرونة زيادة عن المقررِ في الميزانيةِ، ولكن بدون وجودِ لاجئين في المدينةِ، الوضع كان سيكون أسوأَ بكثيرٍ من ذلك
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  • Skrevet av  Hasiba Alsayed

الإنفاقُ الزائدُ كان بسبب زيادة الإنفاقِ على دورِ العجزةِ، والمعوناتِ الاجتماعيّةِ، إضافةً إلى مدرسة أنديناس التي كلَّفت مبالغَ زائدة عن تلك التي رصدت لها

بحسب أينار اوبيرجيورد المسؤولة في حزب العمّال فإنَّ الأمور تسير على ما يرام، بوجود مشاريع كبيرة كقاعدةِ إطلاقِ الأقمارِ الصناعيَّةِ، وصناعة السلمون في أندفيور، وهذا يساهم في تحسين الميزانية|ِ، ورغم أنَّ الأمور تجري بسلاسة إلاَّ أنه ما يزالُ هناك عجزٌ بقيمة 10.5 مليون كرونة. كنوت نوردمور من حزب الوسط يقول أنَّه مسرورٌ للغايةِ لأنَّ العجز في الميزانيةِ ليس أكثرَ من ذلكَ، وهذا بفضلِ وجودِ اللاجئينَ في البلديةِ.