لن يتم إصدار شهادات الميلاد بعد الآن

Vol på arabisk

أعلنت مصلحةُ الضرائبِ أنَّهُ من الآنَ فصاعداً سوف يتلّقى الآباءُ الجدد بريداً الكترونياً في Altinn يفيدُ بأنَّه تمَّ تسجيلُ الطفلِ في السجلِ السكّاني، وتمَّ إعطاؤه رقماً وطنياً. شهادةُ الميلاد الالكترونيةسوف تحتوي على نفس معلومات شهادةِ الميلاد التقليدية، ولكنَّها لن تكون موقعّة بخطِ اليدِّ أو مختومة، ويمكن طلب شهادة مختومة وموقّعة عبر الانترنت إذا لزم الأمر.

السبب في إيقاف إصدار شهادات الميلاد الورقيّة، أنَّه لم يعد هناكَ حاجة كبيرة لها في المجتمع الحديث. يمكن للوالدين الذين يحتاجون إلى الرقم الوطني لطفلهم لحجز مكان في الروضة أو أي خدمة أخرى، الحصول ببساطةٍ على الرقم الوطني من البريد الالكتروني الذين حصلوا عليه، بحسبِ يورن ليوناردسن مديرُ إدارةِ المعلوماتِ في إدارةِ الضرائبِ