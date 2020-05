Sju kjørte for fort i Sortland

Arbeidsledigheten og fallet i norsk økonomi har ikke vært verre siden 1930-tallet. Men anslagene i revidert er likevel bedre enn fryktet, sier Ola Grytten.

Grytten, som er professor i økonomisk historie ved NHH, sier man i fredstid må tilbake til depresjonen i 1931 for å finne et like stort fall i brutto nasjonalprodukt som 4 prosent, som er anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

En ventet arbeidsløshet på 5,9 prosent må man også tilbake til 1930-tallet for å finne, sier Grytten.

For å kompensere pøser regjeringen på med rekordmye oljepenger, hele 419,6 milliarder kroner skal brukes i år, noe som gir en enormt høy budsjettimpuls på 5,1.

Budsjettimpulsen er et mål på hvordan regjeringens økonomiske politikk påvirker norsk økonomi.

– Man må tilbake til 1921 da man hadde en etterkrigskrise som var veldig stor i Norge for å finne en lignende budsjettimpuls. Den er svært sjeldent at den er så ekspansiv, fastslår Grytten.

Grytten sier at selv om tallene er dystre, så ser de nå ikke så ille ut som først anslått i slutten av mars.

– Da falt BNP med 14 prosent på 14 dager, og arbeidsledigheten var oppe i 12–13 prosent. Men mange har nå kommet tilbake på jobb. Det er den gode nyheten i dette, påpeker han.

(©NTB)