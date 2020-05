Bearbeidingsplikten på torsk gjeninnføres

Onsdag morgen var skolebussene i Bø ute av drift etter snøkaos og manglende vinterdekk. Dette var også tilfellet for flere rutebusser og skolebusser i Sortland og Øksnes.

Klokken 10:00 hadde avviksmeldingene opphørt i Vesterålen.

Klokken 11:40 ble det bekreftet fra Boreal att alle bussene i Vesterålen var tilbake i rute.

– Sikkerhet kommer alltid først i Boreal, og deler av ruter i Vesterålen ble innstilt onsdag grunnet vanskelige kjøreforhold. Rutene som ble innstilt var hovedsakelig der vi har fjelloverganger. På grunn av frost i natt var det dannet seg en ishinne på veiene, og det ble ikke vurdert som forsvarlig å kjøre rutene. I Boreal går vi aldri på akkord med sikkerheten, sier Jon Kristian Fadnes, kommunikasjonsrådgiver i Boreal.

Som en hovedregel kan piggdekk brukes fram til 1. mai i Nordland, Troms og Finnmark, og de fleste av bussene i Vesterålen har lagt om fra piggdekk til helårsdekk. Disse dekkene er fullt fungerende på snøføre, men ikke på de islagte veiene som var i Vesterålen onsdag.

– Nå tar vi grep og skor om på en del busser i løpet av kvelden, sånn at vi etter planen skal kunne ta unna all skoleskyss i Vesterålen i morgen selv om det skulle være vanskelig værforhold, sier Fadnes.

Var kaos

Bø-ordfører Sture Pedersen synes ikke det er greit at busselskapene ikke har tatt høyde for den sene våren. Pedersen viser til at de dårlige værutsiktene har vært kjent lenge. Langtidsvarselet har meldt om temperatur ned mot null grader og fare for nedbør, og det snødde kraftig i går. Det var snøbyger i går ettermiddag og sent tirsdag kveld snødde det.

Fra Bjørn Roald Johnsen i Nordland fylkeskommune fikk VOL opplyst at bussene sto på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Rutene som var innstilt var: 18-821 Sortland-Kaljord, 18-841 Sortland-Asterset-Steine, 18-845 Sortland-Kjerringvik-Sandset, 18-846 Sortland-Holmstad-Sildpollen, 18-861 Sortland-Bremnes-Holm (skolerute), 18-862 Sortland-Myre-Stø og 18-864 Myre-Alsvåg-Lifjordkrysset.

Kritisk

Pedersen på sin side var særs kritisk til at værforholdene ikke ble forutsett.

– Bussene skal være «skodd» etter forholdene. I dag er de ikke riktig skodd dersom de har sommerdekk, men det mener jeg de burde ha forutsatt. I Bø har alle elevene fått beskjed om at skoleskyssen ikke kommer. Skolene er åpne, men elevene må komme seg dit uten hjelp fra skoleskyssen. Det synes jeg ikke er greit, sier Pedersen.

Han sier at bussene bør legge om til vinterdekk.

– Vi har opplevd mye i 2020. Dette hadde jeg ikke trodd, sier Pedersen som litt spøkefullt spør om hva det neste blir: At plogen ikke brøyter fordi den ikke har vinterdekk?

Alle busser i Lofoten var også innstilt onsdag morgen.