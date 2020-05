09:06

Politiet melder om mange utforkjøringer: – Kjør forsiktig, vi har ingen å miste

Dette etter kraftig snøfall og mye snø på veiene.

– Et blikk ut vinduet er tilstrekkelig for å forstå at kjøreforholdene over det meste av distriktet ikke er å regne som sommerlige idag. Det anmodes på det sterkeste til å kjøre etter forholdene. Meldes om flere utforkjøringer mange steder allerede. Vi har ingen å miste, skriver politiet på Twitter.

VOL hiver seg med på oppfordringen. Kjør forsiktig.