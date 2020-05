17:18

Inviterer til Vesterålens første drive in-fotballkamp

Dette melder Sortland IL på sin Facebook-side.

I forbindelse med at toppfotballen så vidt begynner å rulle igjen i Europa etter den to måneder lange koronapausen, blir det muligheter for å se fotball på storskjerm i Blåbyhallen lørdag ettermiddag. Da møter nemlig Erling Braut Håland og Borussia Dortmund, Schalke 04.

Arrangementet er lagt opp slik at de som ønsker å delta, kjører inn i hallen i sine respektive kjøretøy, hvor de får henvist plass. Det er dog ikke lov å forlate bilen under kampen, og alle som er til stede i hallen må være friske og uten symptomer, i tillegg ti lat de kommer fra samme husstand. Lyden fra kampen sendes for øvrig over FM til bilradio.