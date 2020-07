Inviterer til sommertreff for bygdefolk

Dette står å lese i en pressemelding. .

Fjordkraft har et samarbeid med Vesterålskraft i forbindelse med at de to to selskapene inngikk en avtale i fjor sommer, der Fjordkraft overtok 100 prosent av aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm. Til gjengjeld ble Vesterålskraft-konsernet eier i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA.

– Både Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked er attraktive selskap for Fjordkraft og det er mange likhetstrekk mellom våre virksomheter. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med selger har kommet til enighet, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft i en pressemelding.

– Et salg av sluttbrukerselskapet tydeliggjør Eidsiva sin posisjon som infrastrukturselskap, og vil gjøre selskapet enda sterkere til å investere i nett, fjernvarme og fiber. Det gir også mer kraft til å utvikle ny virksomhet, og vil samlet sett bedre oppnå hensikten med Eidsiva som er industriell utvikling, finansiell avkastning og samfunnsutvikling, sier konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen i pressemeldingen.