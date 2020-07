Mistenkt for promillekjøring

En mann er i Vesterålen tingrett frifunnet for brudd på vegtrafikkloven. Politimesteren i Troms utstedte et forelegg til mannen da han på E6 i Bardu i Troms gjennomførte en forbikjøring av to biler uten å ha god nok sikt framover. Vesterålen tingrett frifant mannen fordi retten mente at det ikke var tilstrekkelig at mannen hadde tilstått forholdet. Retten slår fast at det ikke er nok med tilståelse når det mangler dokumentasjon fra politiet som underbygger at siktede var uaktsom.