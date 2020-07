Kvinne funnet død i havnebassenget i Harstad

Når det gjelder årets sommerferie oppgir to av tre nordmenn at de vil ferie i Norge. Ni av ti velger å reise med egen bil. Som i mai viser svarene at det fremdeles er reiser i egen region som kommer på topp, og halvparten av dem som skal på norgesferie planlegger reiser på inntil en uke.

– Vi ser at færre svarer at de vil ta ferien på sparket, noe som vi håper og tror betyr at flere er flinke til å forhåndsbestille – og ikke minst har bestemt seg for hvor og hvordan norgesferien skal være, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Undersøkelsen, som er utført av Epinon for Innovasjon Norge, viser at flere nordmenn anser det som attraktivt å feriere i Norge og at de har fått bedre kjennskap til hva man kan oppleve. Mange mener norgesferie er for dyrt.

– Vi velger å glede oss over at interessen for norgesferie øker blant nordmenn. Vi håper og tror at vi i løpet av sommeren får mange flere norgesambassadører i egne rekker – som får endret oppfatningen av hva det innebærer å være på norgesferie. En samlet norsk reiselivsbransje gjør i hvert fall en hederlig innsats i disse dager for å gjøre ferieopplevelsen så flott som mulig for alle de får på besøk, sier reiselivsdirektøren.