Derfor måtte brannvesenet rykke ut til Hadsel kirke

Selv om brannvesenet i Hadsel rykket ut til Hadsel kirke tirsdag formiddag, var det ikke brann, men det tekniske sprinkleranlegget som hadde sendt ut et varsel til brannetaten. Teknisk sjef Øyvind Stensø Skjørholm sier til VOL at det fra kommunens side har pågått gravearbeider på Stokmarknes, og at dette har medført trykkendring i sprinkleranlegget i kirka, og som derfor har indikerat at sprinkleranlegget var utløst. Det var det imidlertid ikke, og det har ikke oppstått skader på kirka.