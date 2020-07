Magdalene Lind ble nummer fire i NM

nyhetsstudio

Magdalene Lind fra Sortland, som sykler for Ringerike, ble nummer fire i tempo under NMi går. NM Tempo ble arrangert av Grenland SK. Løypen hadde start og mål ved Landgangen, like utenfor Skien. Løypen gikk på gamle E18 bort til Sky. . Det var et varmt sommervær med litt varierende vind.