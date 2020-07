TIL og Lasse Nilsen slo Øygarden og Dahl Abelsen

Fylkesmannen i Nordland kontrollerte fiskeforedlingsbedriften Lerøy Norway Seafoods avdeling Melbu i midten av juli. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i forurensningsloven blir fulgt.

I en inspeksjonsrapport fra kontrollen går det fram at bedriften har mangler i sitt system for internkontroll knyttet til håndtering av farlig avfall. Kaia som driftes av Lerøy på Melbu mangler dessuten godkjent avfallsplan. Det ble ellers ikke funnet noe under inspeksjonen. Lerøy må rette feilene og rapportere til fylkesmannen innen 15. september.

Fylkesmannen i Nordland har undersøkt internkontrollen, prosess- og renseutstyr, utslipp til vann og avfall.

– Det er ikke snakk om store avvik, men alle havner skal ha en avfallsplan. Dette kan være i regi av kommunen, eller det enkelte anlegget. Vi er nå i dialog med kommunen for å få avklart hvilken løsning vi skal velge, sier fabrikksjef Jørn-Åge Stikholmen hos Lerøy på Melbu til VOL.

Han sier at inspeksjonen fra Fylkesmannen løp enkelt og greit, og at de i egne interne rutiner skal tallfeste hvor ofte i løpet av et år de har behov for å levere farlig avfall, som eksempelvis spillolje.

I en kommentar fra inspeksjonen sier Fylkesmannen at fabrikken har utarbeidet en oversikt som handler om sortering, oppbevaring og levering av avfall:

– Det framkommer ikke av oversikten at noen avfallstypene regnes som farlig avfall, og at det for disse avfallstypene er særskilte krav til forsvarlig og separat oppbevaring, deklarering og årlig innlevering.

Fylkesmannen påpeker for øvrig at bedriften drifter ei kai hvor fiskebåter anløper. Havneansvarlige skal utarbeide avfallsplan, blant annet for å forebygge dumping av søppel til havs og å sikre tilstrekkelige mottaksordninger i havnene.

