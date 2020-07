Adolfsen-brødre overtar hotell på Hamar

nyhetsstudio

Adolfsen-brødrene overtar det konkursrammede Hamar-hotellet. Dermed har alle hotellene etter konkursen fått nye drivere.

De to gjenværende hotellene i Maribel-konsernet – First Hotel Marin i Bergen og First Hotel Victoria i Hamar – blir overtatt av henholdsvis Petter Stordalens Choice-kjede og Adolfsen-brødrenes hotellselskap Norlandia.Det skriver fredag formiddag.



Dagens Næringsliv