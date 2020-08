– Ikke mye å tjene på blåkveita i år

Knut Ivar Aarstein på Stokmarknes har fått tilbake to av fire sykler, som ble stjålet utenfor huset tidligere denne måneden.

Etter at Aarstein ba om hjelp til å finne syklene i et innlegg på Facebook, har tips ledet til at to av syklene er blitt funnet.

– Jeg fikk en telefon fra rådhuset om at en av syklene var der. Den sto parkert i sykkelstativet der og var i grei stand bortsett fra et punktert bakdekk. Leieboeren fant sin sykkel her i nabolaget etter et tips.

Aarstein håper å finne de to siste syklene også.

– Jeg var jo først redd for at syklene var pakket inn i en varebil og fraktet ut av landet. Når jeg nå har funnet to av syklene, håper jeg at de andre syklene blir funnet i nærheten. Jeg mangler enda landeveisraceren min. Den er lett gjenkjennelig så jeg håper å finne den også. I tillegg er det en terrengsykkel med piggdekk på avveie enda.