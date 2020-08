Inviterer til ungdomstur på Møysalen

Forsikringsselskapet If mener Andøy kommune er erstatningspliktig etter at innbygger på Åse fikk kloakkvann inn i huset.

– Etter de opplysninger som foreløpig foreligger men vi at skaden skyldes tilbakeslag fra kommunal ledning. Årsaken til tilbakeslaget skyldes manglende vedlikehold da det var funnet flere røtter som trengte inn i rørskjøtene, se vedlagt rapport, samt tv-kontroll, skriver selskapet i et brev til Andøy kommune.

Det var 13. juli at kloakk kom av slukene på badet til andværingen, strømmet ut over gulvet på badet og i et vindfang.

Recover Nordic har laget rapport etter hendelsen. Rørvakta AS sørget for å stake og spyle det tette avløpsrøret. Selskapet videofilmet også rørene og fant at røtter at trengt inn i rørskjøtene i det kommunale avløpsrøret.

Dette røret er av betong og er fra 1954, mens huseiers avløpsrør er i plast og fra 1997.

Det er ikke anslått noe skadebeløp sålangt, men If ber Andøy kommune kommentere saken.

– Hvis dere har kommentarer til, eller er uenige i framstillingen av årsaksforholdet, ber vi dere ta kontakt med oss så snart som mulig. Har dere ansvarsforsikring som kan dekke hele eller deler av et eventuelt regresskrav, ber vi om at skaden meldes dit og at vi får opplyst hvor dere er forsikret, skriver If.