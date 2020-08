Trailer havnet i grøfta på E10

En Andøy-mann i 60-årene er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i 30 dager og en bot på 77.800 kroner for promillekjøring. Mannen taper dessuten retten til å kjøre bil for alltid, som i praksis betyr minimum fem år.

Ifølge dommen fra Vesterålen tingrett, hvor mannen tilsto forholdet, kjørte han bil med en promille på 2,63. Fordi blodprøven ble tatt tre timer etter kjøringen, mener retten at mannen trolig hadde høyere promille da han kjørte bilen. Retten konkluderer med at høy promille er en viktig årsak til at trafikkulykker oppstår.

– I denne saken er det skjerpende at kjøringen foregikk til en tid på dagen der folk normalt ferdes langs veien. Siktede kjørte sågar utfor veien, riktignok etter at en elg hadde passert foran ham, men retten legger ikke spesiell vekt på at elgen forstyrret ham. Snarere understreker denne typen hendelser viktigheten av at man er skjerpet og upåvirket når man kjører bil.

Tingretten viser for øvrig til at mannen i en dom fra 2015 der mannen ble dømt for å ha kjørt bil med en promille på over 2,0.

Ifølge Oslo Universitetsstkehus er 2,63 i promille å regne som "svært høy": og beskrevet som: "Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig