God sommer for Bø-bedrift

Dette står å lese i en pressemelding.

Selskapet eies med like deler av Arctic Sport AS, Hålogaland Kraft AS, Nordkraft AS, Andøy Energi AS, Vesterålskraft AS, Trollfjord AS og Lofotkraft Muligheter AS.

Ideen om å etablere et felles selskap grodde fram i forbindelse med samarbeidet under Arctic Race of Norway 2019. Arctic Race of Norway har som mål å bli verdens første profesjonelle sykkelritt som kun bruker elbiler, og da måtte det utvikles en helt ny løsning sammen for å skaffe ladekapasitet.

Løsningen inkluderer en bilhenger hvor 10 biler kunne lade samtidig. I sommer har de tre hengerne vært plassert ut for å avhjelpe behovet for ladere i Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen. I tillegg til Harstad sentrum, står det en ladehenger på Fredvang i Lofoten og en som har alternert mellom Stø og Stokmarknes i Vesterålen.

Styreleder i det nye selskapet er administrerende direktør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft. Hun mener at det nye selskapet skaper nye muligheter for verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser.

- Vi har et mål om å skape verdier i nord, og vil gjennom dette grenseløse samarbeidet videreutvikle konseptet med mobile ladeløsninger. Grønn konkurransekraft er et satsingsområde for nasjonale myndigheter. Med etableringen av Fri Energi tar vi et aktivt skritt videre i det grønne skiftet, sier hun i pressemeldingen.

Statsminister Erna Solberg vil stå for den offisielle åpningen av samarbeidsselskapet. Åpningen vil foregå ved den mobile ladehengeren på Larsneset i Harstad.