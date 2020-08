12 personer får bli med på tur

Tone Østerdal, i Norske konsertarrangører, sier i et intervju med VG at man bare kan håpe og gjøre hva man kan for å begrense spredningen av smitte. Hun sier videre at neste år blir et krevende år for bransjen.

Konsekvensen av den tapte festivalsommeren 2020, kan, ifølge Østerdahl, forsterkes av at gjennomføringen av julekonsertene også henger i en tynn tråd. I hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier Østerdahl til VG.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir et svært krevende år for bransjen. Da vil konsekvensene av den tapte festivalsommeren 2020 slå inn for fullt, noe som bare forsterkes av at også julekonsertene henger i en tynn tråd.

– I hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier Østerdahl.

Tidligere i uken uttalte Preben Aavitsland, som er overlege i Folkehelseinstituttet, i forbindelse med Covid-19-situasjonen, at folk må belage seg på å holde seg hjemme når man er syk, og å vaske hender og holde avstand til andre i to-tre år.

En slik avstandsregel kan bli særlig krevende for festivalbransjen. Seniorpromotor Rune Lem i Live Nation, sier til VG at han håper Staten ikke glemmer bransjen og at de oppretter støtteordninger som kan bidra til å holde dem flytende så lenge det er nødvendig.