Ingen ytterligere smittetilfeller på KV Andenes

– De av besetningen som kommer fra røde land og røde områder, må avtjene karantene på land før de går om bord. Det sier Harald Solberg, leder i Norges Rederiforbund, til NRK Troms.

Konsernsjef i Hurtigruten har tidligere uttalt at internasjonale regler er årsaken til de ansatte er i karantene om bord på skipet.

I kjølvannet av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, har Hurtigruten, og konsernsjef Daniel Skjeldam, fått knusende kritikk for sin håndtering av koronasituasjonen.

Næringsminister Iselin Nybø, sier til NRK Troms og Finnmark, at hun er skuffet over Hurtigruten. Hun påpeker at selv om de oppholder seg i internasjonalt farvann, må de forholde seg til norsk lov dersom de går i land i Norge.

På spørsmål fra NRK om det var for tidlig å åpne opp for cruisetrafikk, svarer næringsministeren at det vil være avhengig av om Hurtigruten har holdt seg til regelverket.