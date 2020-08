Over Saltfjellet i 155 kilometer i timen

Leder Halvar Rønneberg skriver i høringssvaret til Andøy kommune om sammenslåing av RMNF (Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) og Eldrerådet at det er uheldig å gjennomføre det. Foreningen registrer at kommunestyret har utsatt saken ved to anledninger på grunn av at det er i tvil om det er riktig å slå sammen.

– Vi frykter at en sammenslåing vil svekke betydningen av de unge funksjonshemmede, og at et slikt råd ikke vil ivareta helheten for dem, skriver Rønneberg. SUMA erkjenner at det kan være vanskelig å samle rådene til tider, og at det er derfor anbefalingen om sammenslåing kom.

– Vi ber likevel politisk nivå om ikke å gjennomføre dette. Vi foreslår to råd med fem medlemmer i hvert råd. For RMNF bør det være en politiker, en ungdomsrådsrepresentant og tre fra lag og foreninger, skriver Rønneberg. Han har også listet opp en rekke personer tilknyttet SUMA som kunne tenke seg å sitte i RMNF.