Deltidsstudie viktig for rekruttering

– Da kan jeg meddele at vi har kommet til en løsning i årets frontfag, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da partene endelig møtte pressen klokken 22.45 fredag kveld.

28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i streik, men etter å ha forhandlet nesten 23 timer på overtid ble partene i frontfaget enige fredag.

Norsk Industri har akseptert forslaget fra Riksmekleren, mens Fellesforbundet har anbefalt forslaget, som skal sendes til uravstemning, for sine medlemmer. Fristen er 24. september.

Partene har kommet fram til en økonomisk ramme på årets oppgjør som gir en lønnsvekst på 1,7 prosent. Med en anslått prisvekst på 1,4 prosent gir det en reallønnsvekst på 0,3 prosent.

Blant de andre gjennomslagene for arbeidstakersiden er et generelt tillegg på 50 øre timen, minstelønnssatsene økes, og at det skal forhandles lokalt der det er rom for det.

Jørn Eggum i Fellesforbundet sier forhandlingene har vært krevende, og løsningen er balansert.

– Dette er et oppgjør som Fellesforbundet sender ut til sine medlemmer med en anbefaling om å stemme ja ved uravstemningen, sier Eggum.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat er fornøyde med å ha fått et generelt tillegg for alle og at minstelønnssatsene økes med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner. Det er også enighet om mer forutsigbare arbeidstidsordninger for ansatte i offshoreindustrien.

