Sju fikk fartsbot

Årsaken er at det under en rutinekontroll har blitt mistanke om at det er listeria i produktet.

Dagligvarekjeden opplyser at de trekker produktet tilbake for å være på den sikre siden. Produktet har blitt fjernet fra butikkene, men kunder som har kjøpt produktet med produktet som har best før dato 21. september, og har batch/lotnr 17082020, bes om å ta det med tilbake til butikken for å få pengene tilbake.