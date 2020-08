Bytter ferge i sambandet Refsnes-Flesnes

VOL fikk søndag kveld et tips om at autovernet langs Lifjordveien i Øksnes er fjernet og at dette ikke er skiltet med advarselsskilt.

– Jeg er ganske overrasket over hvordan de herjer med folk i distriktene. Det er absolutt ingen skilting eller beskjed om at autovernet er vekk, og dette er direkte trafikkfarlig. Jeg har kjørt land og strand rundt og sett liknende tilfeller, men da er det godt skiltet. Nei, dette er for dårlig av de som har ansvaret for veien, sier tipseren til VOL.

Det er Nordland fylkeskommune som har ansvaret for de fylkeskommunale veien, slik Lifjordveien er. Her får VOL opplyst at autovernet ble fjerne i løpet av helgen da nytt skal settes opp. Saksbehandler på fylket lover også at nødvendig skilting vil bli satt opp relativt raskt.

– Ja, i påvente av at nytt autovern kommer på plass vil vi umiddelbart sørge for skilting. Vi har rett og slett bare ikke kommet så langt ennå, opplyses det overfor VOL.