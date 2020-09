Etterlyser plan for dyrevelferd

– Vesterålen regionråd er i omorganisering, og i den forbindelse skal Visit Vesterålen videreføres som et aksjeselskap (AS). Det har vært gjennomført en bred og inkluderende prosess for innspill til ny organisering av Visit Vesterålen, med enighet om at et AS skal eies både av kommunene og av private aktører slik at vi har en destinasjonsutvikling med felles deltakelse, heter det i en pressemelding.

I den forbindelse inviterer Visit Vesterålen AS, som i dag er underlagt det interkommunale samarbeidet Vesterålen regionråd og er kommunalt heleid, næringslivet i regionen til å signere intensjonsavtaler om kjøp av aksjer.

Når selskapet skal gå over fra kommunalt eid til delvis privat må det lages intensjonsavtaler om å kjøpe aksjer når selskapet er etablert. – Under innspillsrundene for valg av organisasjonsform, var tilbakemeldingen sterk fra næringen om at Visit Vesterålen også skal ha privat eierskap. Nå har næringslivet muligheten til å sørge for at næringen er sterkt inne på eiersiden, heter det i pressemeldingen.