Bertheussen forklarer seg i retten

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det er «svært beklagelig at Forsvarsbygg ikke har klart å ivareta miljøhensyn på en tilfredsstillende måte og gjort skade på Nautå naturreservat».

Det fremgår av et svar til Willfred Nordlund, Sp, som har spurt ministeren om hva han tenker å gjøre for å unngå at Forsvaret får flere anmeldelser mot seg.

Nautå ligger ved Evenes og den pågående utbyggingen er Senterpartiet veldig imot. Derfor har det gjennom flere år kommet en serie av spørsmål fra Senterpartiet. Denne gangen stilte Nordlund spørsmål stilt fordi NRK i slutten av august avslørte at Fylkesmannen i Nordland hadde anmeldt Forsvarsbygg etter en befaring på en parkeringsplass. Det ble funnet et dreneringsrør som fraktet tilsmusset vann inn i naturreservatet. Nærheten til naturreservat har vært nevnt mange ganger som et mulig problem for utbyggingen.

– Forsvarsbygg fikk den 26. juni 2020 oppdrag om å gjennomgå sine rutiner og iverksette korrektive tiltak for å unngå lignende tilfeller i fremtiden. Forsvarsbygg har opplyst at de på bakgrunn av denne saken vil gjennomgå og kvalitetssikre kartgrunnlagene som skal ligge til grunn for den videre detaljprosjekteringen av utbyggingsprosjektene på Evenes. I tillegg vil de styrke integreringen av miljøoppfølgingsplaner i all prosjektoppfølging og sikre at kravdokumentene er entydige og kravsettende. Videre innføres krav til prosjektrisikoanalyser med miljøfokus i prosjekter med komplekse miljøforhold, lyder svaret fra Bakke-Jensen til Nordlund.