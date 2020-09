Politiet fant 80 døde sauer på gård i Midt-Troms

Siden 1902 er det bare andre verdenskrig som har satt en stopper for NM i fotball. I 2020 er det koronapandemien som avlyser cupen for menn.

Beslutningen om avlysningen ble fattet av forbundsstyret i fotballforbundet onsdag.

– Terminlisten på herresiden gir svært få ledige datoer for gjennomføring. Nylige tilstramninger i toppfotballprotokollen øker sannsynligheten for ytterligere mangel på spilledatoer. I tillegg er det ikke medisinsk tilrådelig med et ytterligere fortettet kampprogram som kan øke risikoen for belastningsskader, skriver NFF-president Terje Svendsen i en pressemelding.

Presidenten understreker at 2020 er et unntaksår, både for samfunnet og for fotballen.

– NFF har hele tiden hatt som mål å få i gang hele fotballen. Når myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening og kamp for alle, kan NM i 2020 uansett ikke gjennomføres med at breddeklubbene får delta, ifølge Svendsen.

Ny situasjon

På kvinnesiden er situasjonen en annen. Kampprogrammet er redusert fordi sluttspillet er kuttet. Dette gir rom i terminlisten til å gjennomføre NM. I tillegg er det færre klubber med i norgesmesterskapet på kvinnesiden.

– Derfor er jeg svært glad for at vi kan gjennomføre NM for kvinner. I tillegg flytter vi årets finale hjem til Ullevaal. Slik situasjonen er nå kan vi ikke ha mer enn 200 tilskuere, men vi kommer til å gjøre vårt for å skape en flott ramme rundt finalen innenfor smittevernfaglige rammer sammen med våre samarbeidspartnere, sier Svendsen.

Sjarm

Cato Haug i Norsk Toppfotball sier til at han mener det er riktig å avlyse cupen. TV 2

– Det er mange begrunnelser til at vi mener det er riktig å avlyse: Først og fremst mener vi litt av sjarmen med cupen blir borte om man for eksempel skulle gått for en kvasi-løsning uten bredden. Breddefotballen får jo ikke lov å trene engang nå, og skulle de blitt utelukket ville du tatt bort hele grunnsjarmen med cupen som handler om at en Askeladd kan nå veldig langt, sier han.

Han argumenterer også med manglende ledige kampdatoer.

Selv om alt hadde gått på skinner, ville det blitt knapt med ledige kampdager. Og da skal det fryktelig lite til for at ting blir veldig kaotisk. Et lite utbrudd i en klubb ville for eksempel gjort det veldig vanskelig, sier Cato Haug.