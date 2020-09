Hadsel Næringsforening etablerer næringsgruppe

Vesterålen regionråd er i omorganisering, og i den forbindelse skal Visit Vesterålen videreføres som et aksjeselskap (AS). Det er sendt ut invitasjon bredt til næringslivet i Vesterålen til å signere intensjonsavtaler om kjøp av aksjer i Visit Vesterålen AS.

Flere bedrifter har signert intensjonsavtale om kjøp av aksjer, og det er også en bedrift utenfor reiselivsnæringen som har signert avtale, står det å lese i en pressemelding.

«Reiselivsnæringen er i dag i en spesielt krevende situasjon, det er derfor veldig positivt at så mange allikevel ønsker å bidra i utviklingen av Visit Vesterålen AS og ser mulighetene det gir. Et robust destinasjonsselskap vil sikre at den positive utviklingen vi har sett innen reiseliv i Vesterålen fortsetter. Organisering som AS gir også private bedrifter en helt ny mulighet til å kunne påvirke denne utviklingen. Det er fortsatt mulighet til å inngå intensjonsavtaler, og vi håper enda flere ønsker å være med.» Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen og Bianca Maria Johansen, sekretariatsleder Vesterålen regionråd.

Holmvik Brygge i Nyksund er én av flere reiselivsbedriftene som har signert avtale. «For oss på Holmvik Brygge er det viktig å kjøpe aksjer for å ha større mulighet til å være med å bestemme hvordan Vesterålen skal utvikle seg, og for å ivareta våre interesser. Samtidig mener vi det er viktig å forankre eierskap i Visit Vesterålen med flest mulig lokale bedrifter. Derfor håper vi også at flere bedrifter vil kjøpe aksjer», sier Ssemjon Gelitz, eier.

«Quality Hotel Richard With AS ønsker selvfølgelig å være med på å videreutvikle Vesterålen som reisedestinasjon, og ser behovet for at vi står sammen om å løfte opp Vesterålen. Vi gleder oss til videre samarbeid.» Yngve Rodal, daglig leder.

«Reiselivsnæringa i Vesterålen er i god vekst og vi tror at den kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Skal vi lykkes med å ta ut potensialet er det viktig med en felles strategi for hele regionen. Etableringen av det nye aksjeselskapet er i våre øyne svaret på det. Reiseliv er viktig, det skaper ringvirkninger for hele næringslivet. For oss er det derfor viktig å kunne bidra til det nye destinasjonsselskapet for Vesterålen», sier Stein Inge Pedersen, eier i Deadline Media.