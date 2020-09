Inviterer til åpen dag på Stokmarknes skole

– Dette er en liten milepæl i arbeidet til næringsforeningen og det kan kommer flere grupper etter hvert, der vi ser det er et behov, sa Toni Gjessing, leder i Hadsel næringsforening i en pressemelding.

Tirsdag kveld inviterte Hadsel næringsforening til møte på «Mormors» på Stokmarknes. Målet for kvelden var å få en god diskusjon og finne ut om det var grunnlag for å etablere en egen næringsgruppe for handel og service bedrifter i Hadsel. Det var det.

Da de 14 deltakerne avrundet kvelden, var neste møte allerede avtalt og næringsforeningen hadde etablert sin første næringsgruppe.

– Hadsel næringsforening har nesten 50 medlemsbedrifter, som er veldig forskjellige. Vi har store industri konsern og små handelsbedrifter. I det daglige er det vanskelig å jobbe i dybden for alle. En næringsgruppe som samles regelmessig, vil være med å sette agendaen for sine interesser, samtidig er næringsforeningen et naturlig sted å samle bedrifter under samme paraply fremover.

Næringssjef Daniel Sowe var til stede og fortalte de fremmøtte om viktigheten av samarbeid fremover sett fra kommunens side.

– Strategisk næringsplan kommer snart på høring. Den er tydelig på at det kreves samarbeid og felles front hvis man skal kunne være med å påvirke ressursbruk og midler fra kommunen, sa Sowe til forsamlingen. Det ble også gitt en status på prosessen rundt parkering og oppgradering av Stokmarknes sentrum.

Det var mange konkrete ting som ble løftet frem i løpet av kvelden og mange tok ordet og kom med innspill. Frustrasjon over Stokmarknes sentrum, inspirasjon fra hvordan man har lyktes andre steder og ideer og tanker og hvordan man skal lykkes inn mot julehandelen, var noen av innspillene.

– Vi ble enige om at fokus i starten blir veldig konkret om felles aktiviteter. Samtidig kan og må man også jobbe mer langsiktig for å utvikle de verktøyene næringen trenger i fremtiden, sier Gjessing.

Neste møtet i den nyetablerte foreningen blir i midten av oktober.