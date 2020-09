Lite underskudd for Nessko på Stokmarknes

nyhetsstudio

Skobutikken Nessko på Stokmarknes gikk ut av 2019 med et knapt underskudd på 26.000. I 2018 hadde de derimot et lite overskudd, på 33.000. Bedriften omsatte for 2,4 millioner, og har fem ansatte som til sammen fyller 2 årsverk.