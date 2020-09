Høyem reiser på soloturne

En gårdeier på Sortland risikerer å måtte betale 40.000 kroner i tvangsmulkt til Sortland om han taper en klagesak, som er sendt til fylkesmannen.

Saken startet etter at Sortland kommune var på befaring hos gårdeieren, som har vært i en gjerdedisputt med Sortland kommune. Kommunen hevdet at gårdeieren hadde bygget et gjerde uten tillatelse. Saken ble avsluttet etter at gårdeieren tok ned en port, og avstanden til veg ble korrigert. Det ble ilagt to tvangsmulkter av 20.000 kroner i prosessen. Fylkesmannen avgjorde klagesaken om manglende byggetillatelse i oktober 2018.

Gårdeieren søkte kommunen om å slippe å betale tvangsmulkten, men dette ble avslått i juni. Vedtaket ble påklaget i juli. Det hevdes saksbehandlingsfeil, men kommunen mener at klageren ikke har ikke har tilført saken noe nytt eller belyst saken med nye forhold.

Saken ble tidligere i september oversendt til fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.