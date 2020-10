12:13

Bertheussen: Kan ha luftet katta da brannen startet





Justisminister Tor Mikkel Wara var på reise, og Laila Anita Bertheussen var hjemme alene, hadde drukket mye vin og tatt sovemedisin da det brøt ut brann i bilen natt til 10. mars 2019. I retten torsdag svarte Bertheussen at hun trolig, som vanlig, åpnet døra for å slippe parets gamle katt ut og inn, men nekter for at hun satte fyr på bilen.

Hendelsen er den siste av totalt sju punkter i tiltalen og den som utløste at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tok ut siktelse mot Bertheussen. En drosjesjåfør som passerte forbi adressen på Røa natt til 10. mars, så det brant i bilen inne på eiendommen.

Etterforskningen avdekket at alarmsystemet viste at inngangsdøra til huset hadde åpnet og lukket seg fire ganger i samme tidsrom. Laila Anita Bertheussen forklarte i retten at hun hadde vært hjemme alene og drukket mye alkohol og at hun i tillegg hadde tatt en innsovningsmedisin på det tidspunktet brannen oppsto.

– Det er bare meg som er i huset, så det er jo bare meg som kan ha åpnet døren. Det er ganske normalt å åpne dørene for slippe ut katta og for å se om katta kommer tilbake, svarte Bertheussen.

Også kameraovervåkingen utenfor huset var koblet ut på det tidspunktet brannen oppsto. Bertheussen hadde ingen forklaring på om det var hun som hadde koblet kameraet ut, noe som ofte ble gjort, eller om det skjedde på grunn av en feil.

– Det eneste jeg vet jeg ikke gjorde var å sette fyr på en bil jeg var helt avhengig av, svarte 55-åringen skarpt på aktor Marit Formos spørsmål.